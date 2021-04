Scuola: Caveri (Vda), pronti a riaprire superiori

(ANSA) - AOSTA, 08 APR - "La Valle d'Aosta è pronta a riaprire tutte le scuole già dalla settimana prossima (le superiori al 50 per cento), non avendo problemi nei trasporti, registrando dati che confermano con gli screening una bassa incidenza di positivi, e con ormai un 40 per cento di insegnanti vaccinati". Lo ha detto l'assessore dell'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri, intervenendo oggi in videoconferenza all'audizione sulla situazione della scuola della Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato della Repubblica, della quale il parlamentare valdostano Albert Lanièce è vicepresidente.

"Ci vuole flessibilità nelle scelte delle Regioni. Noi paghiamo la scuola - ha detto l'assessore Caveri - ma è importante, come sa bene il Senatore Lanièce, che ogni finanziamento particolare per la scuola dovuto alla pandemia, ad esempio per le attività estive, affluisca anche nelle casse della nostra Regione, senza esclusioni come accaduto nell'ultimo decreto legge". (ANSA).