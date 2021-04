Ristori: 489 domande per contributo lavoratori stagionali

(ANSA) - AOSTA, 08 APR - Sono 489 le domande presentate per ottenere il contributo dedicato ai lavoratori stagionali che hanno perso l'indennità di disoccupazione (Naspi).

Complessivamente esse prevedono un impegno finanziario di 647 mila euro pari al 65% delle risorse messe a disposizione sulla misura.

La misura, approvata con legge regionale 3/2021, è la prima misura Covid dell'anno. "Si stanno rilevando le segnalazioni e gli ulteriori bisogni espressi dal territorio - spiega l'assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi Bertschy - che, nella complessa situazione attuale, necessitano della massima considerazione e della collaborazione di tutti gli attori coinvolti, Governo e Consiglio regionale e parti sociali per dare una risposta efficace a tutti. Tale rilevazione ci servirà per integrare gli interventi previsti con nuove misure e nuove risorse finanziarie". (ANSA).