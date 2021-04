Vaccini: Vda, medici famiglia e odontoiatri in centri vaccinali

(ANSA) - AOSTA, 06 APR - Proseguono le iniziative della Regione Valle d'Aosta, con il supporto dell'Usl, per reperire nuovi vaccinatori e aumentare così la capacità di somministrare le dosi di siero anti-Covid. Venerdì scorso è stato siglato un accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale per consentire la loro collaborazione nei centri vaccinali. Oggi è previsto un analogo accordo con gli specialisti ambulatoriali, come pediatri e odontoiatri. Giovedì prossimo è in calendario un primo incontro per attivare la convenzione con i farmacisti.

