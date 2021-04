Simula rapina per ottenere rimborso iPhone, denunciato

Ha denunciato di aver subito una rapina e di essere stato costretto a consegnare il suo cellulare iPhone 11 ProMax. Ma i carabinieri hanno accertato che si trattava di un piano per ottenere, grazie all'assicurazione stipulata presso il rivenditore, il rimborso del 70% del valore del cellulare. Per questo un aostano di 56 anni è stato denunciato in procura per simulazione di reato e procurato allarme.

Il 2 marzo scorso si era rivolto ai carabinieri della stazione del capoluogo valdostano. Aveva sostenuto di aver subito una rapina verso le 22.30 in corso Battaglione di Aosta, dopo essere uscito dal lavoro, da parte di due giovani su un motorino che lo avevano minacciato con un coltello. I militari hanno quindi incrociato le sue dichiarazioni fatte e la documentazione relativa al telefono. L'uomo ha quindi ammesso di aver denunciato il falso per ottenere il rimborso del telefono, acquistato a rate, e poter comprare un modello più recente della stessa linea. In un secondo momento avrebbe denunciato il ritrovamento dello smartphone, così da poterlo rivendere per recuperare altro denaro.