Scuola: Caveri, tenuto aperto il più possibile sino ad oggi

"Capisco le ragioni e le condivido. E nel dirlo penso di avere le carte in regole. Abbiamo tenuto aperto il più possibile sino ad oggi. Oggi da Roma c'è stata una 'stretta', che rende giuridicamente difficile deroghe in materia. Ma sono contento che ci sia un movimento d'opinione che ricorda come la scuola sia quella in aula". Così l'assessore regionale all'istruzione Luciano Caveri, commenta l'organizzazione per sabato prossimo, ad Aosta, della manifestazione promossa dal movimento 'Priorità alla Scuola in Valle d'Aosta'.