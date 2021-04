Incendio distrugge la 'Casa del bob' a Cervinia

Un incendio, divampato nel tardo pomeriggio di ieri, ha distrutto la 'Casa del bob' in località Blue, a Breuil Cervinia. I vigili del fuoco, professionisti e i volontari di Cervinia e Valtournenche, hanno lavorato fino a tarda notte per domare le fiamme. Da questa mattina sono in corso le operazioni di bonifica per mettere in sicurezza quello che resta della struttura ormai completamente distrutta. La 'Casa del bob', nata negli anni sessanta e in stato di abbandono da 30 anni, era stata costruita alla partenza dell'allora pista da bob per ospitare gli atleti e i giornalisti. Negli anni novanta era stata dismessa. La struttura non era più dotata di acqua e di corrente elettrica. Dai primi rilievi svolti dai vigili del fuoco, il rogo potrebbe essere di natura dolosa o accidentale (qualcuno involontariamente potrebbe aver lasciato acceso qualche fuoco). Accertamenti sono in corso anche da parte dei carabinieri.