Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Aosta di un incendio divampato in una palazzina a Verrès, in via Duca d'Aosta. Il rogo sta interessando il tetto dell'edificio che ospita una ventina di richiedenti asilo. Tutte le persone sono riuscite ad uscire e non si registrano feriti o intossicati. Sul posto sono presenti anche i carabinieri della locale stazione di Verrès.