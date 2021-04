Covid:animali dei malati senza assistenza, servono volontari

Servono volontari per prestare assistenza agli animali domestici dei malati Covid in isolamento o delle persone in quarantena. L'appello è dell'assessore regionale alla Sanità Roberto Barmasse. L'aumento dei contagi e le restrizioni della zona rossa hanno fatto aumentare il numero delle richieste di intervento. L'invito è di rivolgersi all'Avapa (tel. 0165 34 627), che coordina gli interventi.

L'associazione si occuperà della copertura assicurativa dei volontari e della loro formazione.