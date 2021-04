Covid: Lavevaz, sto abbastanza bene e sono operativo

"In questi giorni la terza ondata dei contagi raggiunge il picco nella nostra regione, fortunatamente sto abbastanza bene, così come la mia famiglia (in isolamento). Di certo non è la Pasqua che immaginavo, ma le mie condizioni mi permettono di lavorare e di essere operativo".

Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in un post pubblicato oggi su Facebook, dopo che ieri è risultato positivo al Covid-19.

"Tra i 115 tamponi positivi al Covid di ieri, in Valle d'Aosta, c'era anche il mio. È un modo per ricordarmi ancora una volta come non ragioniamo mai sui numeri, parlando di quest'epidemia, ma sulle storie di singole persone che incontrano la malattia e la cui vita viene modificata da quest'incontro", aggiunge.

"I miei collaboratori più stretti - prosegue il presidente della Regione su Facebook - sono stati sottoposti a tampone, e sono risultati negativi: facciamo tutti attenzione, ma posso testimoniare in prima persona come la cautela non sia mai abbastanza di fronte a questo virus".

E aggiunge: "Ci troviamo costretti ancora una volta a vivere il periodo di Pasqua tra limitazioni e rinunce".

Per il presidente della Regione Valle d'Aosta "quest’esperienza deve renderci più forti e più uniti, responsabili gli uni degli altri e capaci di rinascere insieme".