Alpinismo: ripetizione su Nord Cervino, omaggio a Bonatti

Le guide alpine del Cervino François Cazzanelli e Francesco Ratti con Matteo Della Bordella, presidente dei Ragni di Lecco, hanno omaggiato nei giorni scorsi Walter Bonatti ripetendo la salita al Cervino sulla parete nord percorrendo la via che ha aperto 56 anni fa e che porta il suo nome.

Partiti il 31 marzo alle 5 del mattino dal rifugio Hörnli, alle 21 erano in cima al Cervino. Dopo una breve sosta, alle 23.30 hanno raggiunto la capanna Carrel dove hanno pernottato. Il giorno successivo, grazie ad un ottimo rigelo notturno, in due ore erano a Cervinia.

La cordata Cazzanelli, Della Bordella e Ratti si era già messa alla prova sul Pilastro Rosso del Brouillard.

"Questa è una via stupenda - afferma Cazzanelli - che spero in futuro venga valorizzata e che merita molte più ripetizioni di quelle che ha attualmente".