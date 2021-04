Incendio edificio in ristrutturazione a Nus

Un rogo è divampato in un edificio di tre piani in ristrutturazione a Nus, in frazione Les Fabriques, lungo la strada che porta verso il vallone di Saint-Barthélemy. L'allarme è scattato verso le 4.30: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco professionisti, con quattro automezzi, e i volontari, che hanno lavorato per estinguere le fiamme. Ora sono in corso le operazioni di bonifica.

Sul posto anche i carabinieri. In base ai primi accertamenti, l'origine delle fiamme potrebbe essere di natura accidentale.

"L'edificio della famiglia Reboulaz era rimasto per tutti il simbolo dell'alluvione del 2000, da allora era disabitato. Da poco tempo era stata autorizzata la ristrutturazione e i lavori erano a uno stato abbastanza avanzato", ricorda il sindaco, Camillo Rosset.