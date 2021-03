Rifiuti: Itpr Aosta partecipa a finale Green game digital

Una classe dell'Itpr Corrado Gex di Aosta parteciperà alla finale nazionale del Green game digital, il Campionato nazionale del riciclo ideato dai Consorzi nazionali per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea insieme ai formatori di Peaktime, agenzia specializzata in progetti didattici.

Si tratta di un gioco che coinvolgerà oltre 100 istituti secondari di secondo grado con la partecipazione di oltre 20 mila studenti.

Un format destinato ai teenagers di tutta Italia che unisce momenti di confronto in cui i ragazzi vengono istruiti con esempi concreti e momenti ludici come la sfida tra classi attraverso svariate domande sui temi trattati cui rispondere.