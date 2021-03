Povertà: Coldiretti Vda distribuisce 50 pacchi solidali

Cinquanta famiglie valdostane in difficoltà economica a causa della pandemia riceveranno per Pasqua un pacco di oltre 50 chili con prodotti alimentari Made in Italy. I destinatari sono individuati da Coldiretti/Campagna Amica, d'intesa con il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta e alcune parrocchie valdostane.

La prima consegna è avvenuta nella mattinata di oggi alla Caritas interparrocchiale della Valdigne. "E' un'iniziativa promossa da Coldiretti nazionale - spiega Alessio Nicoletta, presidente della Coldiretti Valle d'Aosta - che vuole essere un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza Covid. Ma anche evidenziare le grandi eccellenze del Paese che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all'estero e rappresentano un risorsa determinante da cui ripartire".