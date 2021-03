Incendio boschivo a Cogne, interviene elicottero

Sono in corso a Cogne le operazioni di spegnimento e bonifica di un vasto incendio boschivo divampato a Teuvre, monte dell'abitato di Epinel. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di martedì 30 marzo. Sul posto operano i vigili del fuoco, professionisti e volontari, insieme al Corpo forestale. Per le operazioni viene impiegato anche un elicottero. Non risultano coinvolte persone.