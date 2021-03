Covid: dopo Ayas al via screening anche a Donnas

In seguito al monitoraggio dei contagi da Covid-19 degli ultimi giorni e del relativo rilevamento di alcuni casi di positività sul territorio comunale, è stato deciso di avviare uno screening gratuito, su base volontaria destinato a tutti i residenti e ai domiciliati nel comune di Donnas. Lo comunicano il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e il sindaco di Donnas, Amedeo Follioley, che raccomandano "un'ampia adesione all'attività di screening".

"Tale misura, di natura preventiva, ha lo scopo - si legge nella nota - di interrompere la catena dei contagi".

Lo screening per mezzo di tampone antigenico rapido - come quello di Ayas - verrà eseguito nel Salone Bec Renon, in via Binel 19, a Donnas nei giorni di mercoledì 31 marzo e giovedì primo aprile dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e venerdì 2 aprile (solo al mattino) dalle 8.30 alle 12.30. Gli interessati dovranno recarsi al Salone Bec Renon, senza prenotazione ma muniti di carta di identità e tessera sanitaria.

Si raccomanda un'ampia adesione all'attività di screening.