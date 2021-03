Abusi edilizi, nuovo sequestro per depositi a uso residenziale

Il Corpo forestale della Valle d'Aosta ha eseguito il sequestro preventivo di due costruzioni al Villair di Quart, in località Monastero. In base alle indagini coordinate dalla procura di Aosta, si tratta di depositi agricoli che hanno assunto caratteristiche residenziali. Insieme a una terza struttura, a metà del febbraio scorso, erano già stati posti sotto sequestro probatorio. Le difese degli indagati - nove in tutto - avevano poi ottenuto il dissequestro da parte del tribunale del Riesame, sostenendo che il ripristino dei luoghi era già avvenuto. In seguito sono stati effettuati altri controlli, dai quali è emerso - secondo gli inquirenti - che nelle costruzioni sono rimasti tutt'ora impianti tv, riscaldamento, sistemi di allarme e antintrusione.

Di qui la richiesta del pm Francesco Pizzato al gip, che ha disposto il sequestro preventivo.

Per gli indagati le ipotesi di reato sono riconducibili ad abusi edilizi e anche allo sbancamento non autorizzato per realizzare una strada.