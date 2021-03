Negozi chiusi ma scuola aperte, Valle d'Aosta in zona rossa

Negozi chiusi, ma scuole aperte oggi in Valle d'Aosta, per il primo giorno di zona rossa. Le misure restrittive nazionali sono state adattate alla realtà locale con un'ordinanza del presidente della Regione, Erik Lavevaz, che già nel fine settimana aveva disposto alcune limitazioni della mobilità sul territorio. In anticipo su quanto previsto dal governo dal 6 aprile, nella regione alpina le scuole dell'infanzia e primarie fino a mercoledì rimangono aperte con didattica in presenza per tutte le classi. Resta confermato il divieto di raggiungere le seconde case nelle località turistiche per i proprietari provenienti da altre regioni. I controlli delle forze dell'ordine sulla strada statale 26 e sull'autostrada A5 al confine con il Piemonte sono stati intensificati, anche con posti di blocco.