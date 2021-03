Monte Bianco: Tajani, diplomazia si attivi su confine

"Il fatto che la Commissione europea si sia espressa facendo riferimento sia alla rapidità sia alla soddisfazione reciproca per quanto concerne la definizione della controversia, sta a indicare in modo inequivocabile che la soluzione del contenzioso sull'esatta individuazione del confine di Stato sul massiccio del Monte Bianco può passare soltanto attraverso l'urgente attivazione delle diplomazie tra i due Paesi". Lo ha detto Antonio Tajani (Forza Italia) che ha presentato un'interrogazione al commissario europeo agli Affari interni, Ylva Johansson.

"Un'attivazione - ha aggiunto - che, anche secondo il commissario europeo, deve essere rapida, anche alla luce del grande interesse turistico dell'area in questione, all'interno della quale negli ultimi anni si sono verificati diversi episodi che hanno creato problemi in tema di giurisdizione amministrativa e di competenza di intervento per quanto riguarda il soccorso alpino. È dunque necessario fare chiarezza in modo definitivo e rapido sull'esatta collocazione dei confini".

"Il fatto che anche la Commissione europea abbia preso posizione in merito alla controversia in atto tra Italia e Francia sul confine di Stato sul Monte Bianco - ha osservato il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini - è la dimostrazione di come le diplomazie debbano definire al più presto la questione, visto il grande interesse turistico internazionale che riveste l'area, nell'ambito della quale insistono anche importanti attività economiche come il Rifugio Torino e la stazione di arrivo di SkyWay".