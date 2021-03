Furto di sci a Gressoney, denunciata coppia di ventenni

Due ventenni residenti in bassa Valle d'Aosta sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato. A seguito di una perquisizione nella casa della coppia, i militari hanno trovato attrezzatura da sci alpinismo rubata in un parcheggio di Gressoney domenica 21 marzo. Si tratta di sci e scarponi, per un valore di oltre mille euro.

Erano stati sottratti quando il proprietario li aveva poggiati qualche istante, prima di riporli in auto e ripartire.

Dopo la denuncia, i militari della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent hanno acquisito i filmati della videosorveglianza della zona. Si sono concentrati sulle possibili auto sospette. I giovani erano tra le poche persone a non risiedere in zona tra quelle transitate subito dopo il furto lungo la strada della Valle del Lys.