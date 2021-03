Nasce Symposio, web bar in Valle d'Aosta

Uno show televisivo autoprodotto con interviste, personaggi, temi di attualità (e non solo), immagini e momenti di dialogo e socializzazione in un nuovissimo web bar, il tutto con leggerezza e un pizzico di magia…". Così si presenta Symposyo, primo progetto nato da Laboratorio, un incubatore di pensiero "formato da persone libere che mette al servizio della propria terra e dei propri concittadini idee, proposte e processi di creazione".

Tra i promotori Alessandro Gambin, Angelo Merivot e Rémy Boniface.

L'obiettivo è "perseguire un miglioramento della qualità della vita di ogni essere vivente per mezzo dello sviluppo di un equilibrio armonico tra bisogni individuali e bene comune". Il programma andrà in onda il primo aprile alle18 sulla piattaforma Youtube RalBol Network.