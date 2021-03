Incendi: rogo in un fienile ad Arnad

(ANSA) - AOSTA, 27 MAR - Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato in un fienile di una azienda agricola di Arnad. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco professionisti e i volontari. Nessuna persona è rimasta coinvolta e tutti i bovini presenti nella stalla sono stati portati in salvo. (ANSA).