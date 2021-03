Giustizia: sciopero avvocati dal 29 al 31 marzo

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dall'attività giudiziaria per il 29, 30 e 31 marzo 2021. E' quanto riportato in un comunicato stampa della sezione valdostana della Camera penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte occidentale e della Valle d'Aosta.

Le motivazioni della proclamata astensione sono molteplici: "la protesta per la riforma della prescrizione penale entrata in vigore all'inizio del 2021; la segnalazione della mancanza di iniziative riguardo la crisi di autorevolezza che la magistratura sta attraversando a seguito della nota "vicenda Palamara", che l'Associazione nazionale magistrati sembra voler relegare ad un problema di 'poche mele marce', anziché spingersi ad una riflessione più profonda sulla degenerazione dei meccanismi di indipendenza del governo della Magistratura; la protesta riguardo l'introduzione di un meccanismo di gestione del processo penale telematico del tutto inadeguato e, al momento attuale, malfunzionante".