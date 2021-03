Criminalità: polizia arresta due latitanti a Chatillon

Erano ricercati per sequestro di persona, percosse e rapina aggravata, reati commessi in Romania, i due uomini arrestati dalla polizia a Chatillon. In manette sono finiti Gheorghe Grigoras, di 24 anni, e Marian Vasilica Grigoras, di 35 anni, entrambi di nazionalità romena.

"Il 25 gennaio scorso - riferisce la Questura di Aosta - i due hanno sequestrato un loro connazionale a Cordun, nel distretto di Neamt, lo hanno tenuto rinchiuso e sottoposto a minacce e percosse a scopo di rapina; la vittima è stata sottoposta a sevizie con un oggetto metallico incandescente e ha riportato gravi lesioni.

Il Tribunale di Roman (distretto di Neamt) ha emesso provvedimenti di custodia cautelare estendendo il mandato di cattura in ambito internazionale". La polizia di Aosta ha rintracciato e catturato i due fuggitivi a Chatillon.