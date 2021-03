Covid: Valle d'Aosta in zona rossa, le regole

La Valle d'Aosta da lunedì prossimo torna in zona rossa. Le misure nazionali di contenimento del contagio da Covid-19 sono state adattate alla realtà valdostana da un'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Erik Lavevaz.

Le regole: in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi, è sempre consentito lo spostamento nei Comuni vicini; rimane vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Valle d'Aosta, fatto salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e a coloro che non risiedono nel territorio regionale non sono permessi gli spostamenti in entrata in Valle d'Aosta per recarsi nelle seconde case; gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di addestramento, sono consentiti; lo svolgimento di attività in orti, campi, prati, vigne e frutteti, oltre alla conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna, sono sempre consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione; è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nel Comune di residenza, domicilio o abitazione; sono consentite le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande svolte dagli esercizi che assicurano il servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati sul territorio regionale.

Rimangono sospese le attività dei servizi di ristorazione, come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e da asporto. Sono sospese le mostre e l'apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche. Restano chiusi teatri, sale scommesse e casinò. L'ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal 29 marzo 2021 fino al 6 aprile.