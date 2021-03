Covid: impennata positivi, al via screening ad Ayas

A seguito del monitoraggio dei contagi da Covid-19 dell'ultima settimana e del relativo rilevamento di diversi casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale di Ayas, è stato deciso di attivare, in collaborazione con la Protezione civile regionale e la Croce Rossa Italiana della Valle d'Aosta, uno screening gratuito su base volontaria destinato a tutti i residenti e ai domiciliati nel comune. Lo comunicano il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e il Sindaco di Ayas, Alex Brunod. che raccomandano un'ampia adesione.

Lo screening per mezzo di tampone antigenico rapido verrà eseguito nell'Auditorium polivalente di Monterosa Terme, in località Place Ramey 1, a Champoluc nei giorni di lunedì 29 e martedì 30 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30.

"Gli interessati - si legge in una nota - dovranno recarsi all'auditorium, senza prenotazione ma muniti di carta di identità e tessera sanitaria".

Per informazioni contattare il numero verde 800 122 121 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 18.