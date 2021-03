Vaccino,superata quota 20 mila somministrazioni in Valle d'Aosta

E' stata superata la quota di 20 mila somministrazioni di vaccino anti-Covid19 in Valle d'Aosta.

In base ai dati dell'Usl, con la giornata di ieri, mercoledì 24 marzo, è stata toccata quota 20 mila 596 inoculazioni. Sono poco più di 13 mila le persone che hanno ricevuto almeno la prima dose, quasi 7 mila e 500 coloro che le hanno ricevute entrambe.

Ieri è stato raggiunto il picco di somministrazioni, con 516 persone sottoposte a vaccinazione.

La Valle d'Aosta - secondo i dati diffusi dal governo - resta la prima regione per percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (95,1%).