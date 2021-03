Vaccini: Vda, entro maggio programmati settantenni e disabili

Dopo le forniture di vaccini degli ultimi giorni in Valle d'Aosta saranno implementate nuove sedute vaccinali che consentiranno - secondo l'Usl - di prenotare da fine marzo a maggio tutti i soggetti di età compresa tra i 70 e i 79 anni, con priorità a chi si trovi in situazione di "estrema fragilità e vulnerabilità" e i disabili di tutte le età.

I prenotati dal 25 al 28 marzo saranno contattati telefonicamente dal servizio Infovaccini, mentre da venerdì 26 marzo, sul Portale Vaccini saranno disponibili le date di prenotazione delle vaccinazioni per le sedute che saranno effettuate a partire da lunedì 29 marzo. "A breve - precisa l'Usl - saranno esplicitate le modalità di reclutamento e vaccinazione dei familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa ai soggetti con disabilità grave".