Incendi: rogo in stalla a Donnas,100 bovini portati in salvo

Un rogo è divampato in una stalla a Donnas dell'azienda agricola di Gianni Peretto. "Non sono rimaste coinvolte persone e gli animali, oltre cento, sono stati messi in salvo grazie anche alla collaborazione degli agricoltori del posto", spiega il sindaco, Amedeo Follioley. Il fabbricato ha subito danni importanti. Sul posto i vigili del fuoco professionisti e i volontari. Le fiamme sono divampate verso le 11.