Covid, Valle d'Aosta pronta ad anticipare misure restrittive

La Valle d'Aosta punta ad anticipare le misure restrittive, forse addirittura la 'zona rossa', già da sabato prossimo 27 marzo. E' l'ipotesi a cui sta lavorando il Governo regionale in queste ore dopo l'aggravamento del contagio da Covid-19, soprattutto in alcuni comuni (Ayas, Donnas e Courmayeur). In particolare sono al vaglio misure per limitare gli spostamenti e gli assembramenti sul territorio nel fine settimana. Negli ultimi 7 giorni i nuovi casi positivi nella regione alpina sono stati 291 su 100.000 abitanti e l'indice Rt puntuale è balzato a 1.75.