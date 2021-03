Covid: Rinascimento, per misure tenere in conto focolai

"Eventuali nuovi passaggi a zone tengano conto della distribuzione territoriale dei focolai, al fine di minimizzare i danni economici. La Regione può e deve operare con discernimento in relazione alla distribuzione territoriale dei contagi". Lo sostiene Rinascimento Vda in merito all'evoluzione del contagio da Covid-19 in valle d'Aosta.

"Naturalmente quanto sopra ha senso - si legge in una nota - solo se ne sussistano i presupposti ossia se si possa effettivamente circoscrivere le aree.

Questo consentirebbe alle restanti aree di poter operare commercialmente a un livello di restrizione minore, facendo leva sul mercato di consumo interno, e comunque con minori danni. In questa fase così drammatica anche piccole gocce sono tutte da perseguire per l'economia, e in tal senso è la differenza tra zone rosse e arancioni". "Chiediamo al Presidente della Regione Erik Lavevaz - aggiunge Giovanni Girardini Presidente di Rinascimento - di adottare le medesime linee operative di altre Regioni, circoscrivendo la mappatura delle zone in funzione del reale stato pandemico, con gesto di responsabilità e attenzione al tessuto economico in ginocchio".