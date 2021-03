Covid: ospedale Parini blocca chirurgia non urgente

Crescono i ricoveri di pazienti Covid positivi all'ospedale Parini e i sanitari si preparano a rendere disponibile un nuovo reparto. "Abbiamo stabilito di bloccare i ricoveri chirurgici in elezione, non urgenti", quindi gli interventi programmati, "in modo che si possa approntare nel prossimo week-end il Covid 3". Lo spiega il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Michele Pescarmona. Una volta "disponibile lo apriremo se i ricoveri continueranno ad aumentare. Quindi sabato dovremmo essere nelle condizioni di rendere disponibile il Covid 3, ma lo apriremo solo se necessario". Sul numero dei posti letto offerti "ci sono due ipotesi, 15 o 30". Ad oggi sono 28 i positivi ricoverati in ospedale, oltre a cinque che si trovano in terapia intensiva.