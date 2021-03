Covid: presidente Vda, da lunedì certamente in zona rossa

"Da lunedì saremo certamente in zona rossa". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, intervenendo in Consiglio regionale. "Abbiamo ricevuto i dati informali sul report scorsa settimana - ha aggiunto - e preso atto che il nostro Rt è da zona rossa, come peraltro ci aspettavamo. L'incidenza del contagio ha superato ampiamente i 250 nuovi casi su 100.000 abitanti. Inoltre sono aumentati ricoveri all'ospedale Parini, dove sarà aperto il terzo reparto Covid". "Ci sono situazioni più critiche - prosegue Lavevaz - in alcuni comuni. In più oggi è stata isolata la variante nigeriana ad Ayas".