Su via ferrata con neve e freddo, salvati da Soccorso alpino

Tre persone sono rimaste bloccate nel tardo pomeriggio lungo una via ferrata in Valgrisenche, a 2.700 metri di quota. Sul posto è intervenuto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano. Per trarle in salvo sono state necessarie tre verricellate. Stanno bene e non hanno avuto bisogno di intervento sanitario.

"Nonostante le giornate di meteo favorevole, le condizioni in quota sono ancora invernali con presenza di neve e temperature anche basse", evidenziano dal Soccorso alpino.