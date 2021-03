Covid: Lavevaz, Valle d'Aosta vicina a zona rossa

"Per la prossima settimana i dati sono al limite tra lo scenario di tipo 3 e lo scenario di tipo 4, quindi la Valle d'Aosta è abbastanza vicina alla zona rossa".

Lo ha detto oggi in Consiglio regionale il presidente della Regione Erik Lavevaz. "I dati dell'epidemia stanno nuovamente crescendo come su tutto il territorio regionale, - ha aggiunto - le curve predittive per le prossime settimane non danno purtroppo segni di appiattimento, quindi c'è un po' di apprensione per questi aspetti". Secondo quanto riferito sono tre i comuni in cui l'incidenza del contagio è maggiore: Ayas, Courmayeur e Donnas.