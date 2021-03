Scuola: Caveri (Vda), screening Vda minimizza i rischi

Lo screening Covid nelle scuole superiori della Valle d'Aosta, in cui sono per ora emersi 3 positivi su oltre 2.100 tamponi, "minimizza i rischi e smentisce chi demonizza la scuola". Lo dichiara l'assessore all'istruzione della Valle d'Aosta, Luciano Caveri, annunciando "l'invio dei dati al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi".

"In tutti i Paesi europei, pur con diverse configurazioni, le scuole sono rimaste aperte", aggiunge Caveri.