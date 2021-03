Una moratoria del pagamento delle bollette elettriche di Cva a beneficio dei lavoratori stagionali del settore turistico. E' questa una delle proposte avanzate oggi, in una nota, dal movimento Pays d'Aoste Souverain. Viene anche sollecitata alla Giunta regionale una "prospettiva di autogoverno" nell'ambito della quale rivendicare la Zona franca a livello "sperimentale in funzione della pandemia per un periodo di tre anni".