Lavoro: previste nel 2021 35 assunzioni per pubblica utilità

Nel 2021 sono previste in Valle d'Aosta 35 assunzioni per lavori di pubblica utilità. Lo prevede il piano approvato oggi dalla Giunta regionale. Saranno impiegati uomini over 50 e donne over 45, tramite la graduatoria unica regionale degli operai edili stagionali del maggio 2020.

L'attività sarà avviata entro il 15 aprile per 120 giornate lavorative, per circa 6 mesi di lavoro. Con l'approvazione del prossimo assestamento di bilancio è previsto un aumento occupazionale fino a 140 giornate di lavoro annue.

I lavori programmati riguardano interventi di manutenzione su strade e infrastrutture regionali.