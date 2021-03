Dl Ristori: Albergatori Vda, nostre necessità ignorate

Le "reali necessità" delle aziende alberghiere "sono state quasi del tutto ignorate" dal decreto ristori. E' quanto scrive oggi Filippo Gerard, presidente degli albergatori della Valle d'Aosta, in una lettera agli iscritti alla Federalberghi valdostana.

"Ancora una volta le nostre aspettative (probabilmente alimentate dal prestigio del Governo Draghi), le nostre speranze, - aggiunge - ma soprattutto le reali necessità delle aziende che mi trovo a rappresentare oggi sono state quasi del tutto ignorate e disattese".

Secondo il presidente degli albergatori infatti "i ristori verranno concessi solo sulla base del 2020, a dispetto della perdita della stagione invernale che per noi è stata la vera batosta del 2021 e del fatto che in tutte le occasioni e sedi opportune avessimo fatto presente questa problematica". "Di questi tanto acclamati 700 milioni di euro dedicati alla montagna ancora oggi non si capisce quanto percepiremo come imprese dell'ospitalità, in quanto la fila dei danneggiati è molto lunga", aggiunge.