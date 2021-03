Covid: verso sospensione rate mutui regionali Vda

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha varato oggi un disegno di legge che prevede la sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica. Riguarda le rate in scadenza tra il 1° maggio 2021 ed il 31 ottobre 2022, stipulati con Finaosta o con le banche convenzionate, con corrispondente prolungamento dei piani di ammortamento.

"Abbiamo anche deciso di introdurre il concetto di stagionalità, caratterizzante l'economia dei nostri territori di montagna, - spiega Carlo Marzi, assessore regionale alle finanze - indicando che il periodo preso in esame per prevedere la sospensione dei mutui si basi su un confronto tra stagione invernale 2020-2021 e quella 2019-2020. È una scelta maggiormente calata nella nostra realtà di attenzione nei confronti dei titolari e degli operatori delle numerose e diversificate attività alberghiere, ricettive e impiantistiche, che iniziano a lavorare in modo significativo con l'avvio della stagione sciistica".