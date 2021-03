Valanghe: ferito scialpinista travolto in Valle d'Aosta

Uno scialpinista è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una valanga al Col Fourchon, a 2.500 metri di quota, nella zona del Gran San Bernardo, in Valle d'Aosta. E' stato estratto dalla neve in ipotermia e ha riportato un politrauma; si trova ora nell'ospedale Parini di Aosta dove è stato trasportato dall'elicottero del soccorso alpino valdostano. L'allarme è stato dato da un compagno di escursione via radio.