Scuola: Vda; solo 3 positivi su quasi 2.000 test Covid

(ANSA) - AOSTA, 20 MAR - Sono solo tre i test Covid risultati positivi su 1.933 effettuati fino ad ora nelle scuole della Valle d'Aosta, nell'ambito di uno screening generale che sta coinvolgendo gli alunni, i docenti e il personale amministrativo e ausiliario.

Oggi i tamponi sono stati effettuati al Liceo Classico, Artistico, Musicale di Aosta, tutti con esito negativo. La percentuale di adesione risulta per ora del 40 per cento, ma essendo calcolata sulla popolazione scolastica totale e la partecipazione in presenza è del 50 per cento, il valore totale deve essere indicativamente raddoppiato.

"Continuiamo ad avere conferma dell'utilità dello screening che esclude qualunque picco di positività fra gli studenti, anzi i positivi sono rari. Comunicherò gli esiti al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi per una riflessione sulle politiche delle chiusure, che per ora abbiamo evitato essendo rimasti in zona arancione", ha commentato oggi l'assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri. (ANSA).