Covid: Barmasse, siamo di nuovo in fase critica emergenza

"In questo momento, gli accorgimenti e le attenzioni al contagio devono essere scrupolosi: anche in Valle d'Aosta, come stanno ad indicare i dati dei nuovi positivi siamo nuovamente in una fase critica dell'emergenza, quindi se da un lato bisogna proseguire con celerità la campagna di vaccinazione, dall'altra dobbiamo continuare con gli ormai consueti comportamenti da adottare per limitare la diffusione del virus". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, intervenendo sulla ripresa della vaccinazione con AstraZeneca che consente di "proseguire con maggiore forza la lotta contro il Covid-19".

"E' stato davvero molto importante e determinante nella prosecuzione del cammino vaccinale il parere arrivato ieri dall'Agenzie europea del farmaco - aggiunge Barmasse - , che ha definito sicuro ed efficace il vaccino di AstraZeneca. Questo parere infonde maggiore conforto verso coloro che in questi giorni, alla luce di determinate notizie, posso aver maturato dei dubbi.

La nostra regione ha dimostrato fino ad oggi, grazie ad un' organizzazione seria ed efficiente, di essere all'altezza di una prova che non ha precedenti. Il nostro sistema sanitario, con il supporto e la complicità di quello della protezione civile, ha saputo realizzare una campagna vaccinale efficace".