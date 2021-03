Covid: Valle d'Aosta resta zona arancione

Nonostante l'aggravarsi del contagio la Valle d'Aosta resta 'zona arancione'. Lo ha deciso la cabina di regia del Ministero della Salute che ha preso in considerazione i dati delle ultime due settimane. Visto l'evolversi della pandemia nella regione alpina e la diffusione del virus nell'ultima settimana, è molto probabile che sia introdotta la 'zona rossa' a partire dal 29 marzo e che sarà mantenuta fin dopo Pasqua.

Come previsto da un'ordinanza del presidente della Regione, Erik Lavevaz, restano consentiti gli spostamenti su tutto il territorio regionale, tra le 5 e le 22, in particolare per usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune o per svolgere le attività motorie all'aperto consentite dalle norme.

Inoltre è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Valle d'Aosta - salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità - e non sono consentiti gli spostamenti dei residenti fuori valle per recarsi nelle seconde case.