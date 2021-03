Una "inaccettabile apertura legislativa": così l'ordine degli psicologi della Valle d'Aosta giuda la proposta di modifica della legge contro la ludopatia in discussione in Consiglio regionale. "Le indicazioni previste nella Legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 sono da considerarsi quelle minime accettabili", spiega, sottolineando come "la questione sanitaria non possa essere posta in secondo piano rispetto a motivi adducibili ad istanze di tipo commerciale".