Covid: Caveri, speriamo restare arancioni e scuole aperte

"Bene i dati. Ora aspettiamo quale colore avremo lunedì. Speriamo di restare arancioni per consentire di mantenere l'attuale situazione delle aperture" .

E' quanto dichiara l'Assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, commentando i risultati della campagna di screening sul Covid-19 nelle scuole valdostane. Il trend di adesione si conferma intorno al 50% degli interessati. Dai tamponi antigenici rapidi eseguiti su studenti, docenti e personale non docente è risultato positivo uno studente, portando così a tre il numero totale di positivi su 1.533 casi testati: la classe dove è stata riscontrata la positività è stata posta in quarantena domiciliare.