Astrazeneca: Usl Valle d'Aosta, venerdì ripartono vaccinazioni

Dopo il via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca ripartiranno domani, venerdì 19 marzo, le somministrazioni del siero anglo-svedese in Valle d'Aosta. Lo conferma il direttore dell'azienda Usl, Angelo Michele Pescarmona. "Se non confermo adesso agli insegnanti che domani devono presentarsi, loro non vengono. Se aspetto i documenti ufficiali" da Roma "domani non facciamo più niente. Abbiamo i vaccini e quindi andiamo avanti". Sono 250 i docenti valdostani convocati per le vaccinazioni nella giornata di venerdì.