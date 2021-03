Valanga sopra Flassin, morto uno snowboarder

Uno snowboarder, Luca Pandolfi, di 47 anni, originario di Asti e residente a Chamonix, è morto sotto una valanga che si è staccata verso le 15 sopra Flassin, nella valle del Gran San Bernardo. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. La vittima era con un compagno che è rimasto illeso e che ha assistito all’incidente.Nella zona si trovava un altro gruppo di tre scialpinisti che non è stato coinvolto dalla slavina. L’incidente è avvenuto a quota 1.800 metri, lungo un canalone da cui si è staccata la valanga.

Luca Pandolfiera uno snowboarder esperto di fuoripista e molto conosciuto nell'ambiente dei freeriders. Le indagini sull'incidente sono affidate alla guardia di finanza di Entreves. Per salire in quota con la tavola aveva utilizzato lo split-board (snowboard che può essere separato in due parti simili agli sci e che si usa con le pelli durante la risalita). Durante la caduta ha perso l'apparecchio Arva e il corpo è stato ritrovato sotto la neve da un'unità cinofila del Soccorso alpino valdostano.