Enti locali: Aosta, addizionale Irpef 2021 sale allo 0,5%

(ANSA) - AOSTA, 17 MAR - Il Consiglio comunale di Aosta ha approvato a maggioranza una delibera per fissare allo 0,5% l'addizionale comunale all'Irpef per il 2021. Era ferma allo 0,3% dall'anno 2007.

La "necessità" di questo incremento, si legge nella delibera, è emersa "in sede di redazione del bilancio preventivo 2021-2023" con l'obiettivo di "garantire il livello dei servizi attualmente erogati e il mantenimento degli equilibri di bilancio di parte corrente".

Il provvedimento conferma poi "la non applicazione dell'addizionale comunale per i contribuenti economicamente più deboli con un reddito imponibile ai fini dell'imposta inferiore a 10 mila euro", anche "in considerazione della criticità economica-sociale in atto a seguito del perdurare dello stato di emergenza sanitaria". (ANSA).