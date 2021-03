Dl sostegni: maestri sci, servono giusti e concreti sostegni

"In questa situazione drammatica, come professionisti della neve riconosciuti tali dalla legge 81/1991, chiediamo di ricevere giusti e concreti sostegni ed essere considerati, come lo siamo, primari attori del sistema Montagna al pari degli impianti di risalita e dei rifugi". E' quanto dichiarano Maurizio Bonelli presidente dell'Associazione maestri di sci italiani (Amsi) e Giusepe Cuc, presidente del collegio nazionale che riunisce 1.500 professionisti, organizzati in 400 scuole di sci.

"I maestri di sci - spiegano - sono un anello fondamentale dell'offerta turistica della montagna ed hanno un importante ruolo nell'organizzazione locale promovendo la pratica turistica dello sci".