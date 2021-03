Covid: Caveri, sbaglia chi demonizza la scuola

"Chi demonizza la scuola sbaglia, visti i pochi positivi sino ad ora riscontrati. Il che non significa affatto allentare le misure di sicurezza in atto". E' il commento dell'assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, in merito ai risultati parziali della campagna di screening sul Covid nelle scuole valdostane che finora ha avuto un'adesione intorno al 50%. I tamponi antigenici rapidi sono stati eseguiti su docenti, personale non docente e studenti; finora sono emerse due positività su quasi 1.300 test.